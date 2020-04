Tras el revuelo que causaron los recientes movimientos en la revista, ‘Juanpis’ González no desaprovechó el ‘papayazo’ para enviar una fuerte pulla a la publicación, a través de Twitter.

“No entiendo por qué no me han llamado”, se pregunta el personaje, si, según el, en Semana están “echando a todos los mamerto-mantecos y contratando uribistas dema top”.

Wuon, si @RevistaSemana está echando a todos los mamerto-mantecos y contratando uribistas dema top, no entiendo por qué no me han llamado… O sea, ¡¡¡Hellloooooo!!!

Su ácido trino recibió el apoyo de varios de sus seguidores, que bromearon con que él no necesita la plata o se pegaron de su mensaje para tirarle duro a la revista.

Juanpis, no te van a llamar porque siempre has defendido tu independencia periodística. No te metes con medios tradicionales porque no te dejan expresar como quieres así sean uribistas. Deja así weon 🤭🤭

— Carlos Soto (@Emperor2411) April 2, 2020