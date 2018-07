Me siento honrado de poder acompañar a dos ENORMES artistas que admiro y respeto, @juanes y @miguelbose 🙏🏻 Gracias por esta oportunidad! El próximo 3 de octubre en Bogotá! No se pueden perder este gran concierto! Muy pronto tus entradas en TuBoleta! 👏🏻👏🏻👏🏻

A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) on Jul 16, 2018 at 7:18pm PDT