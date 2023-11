Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido en la escena musical como ‘Juanes’, uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel internacional, se volvió noticia en las últimas horas luego de que reveló detalles de su episodio de depresión de hace unos años.

En medio de la antesala a los Latin Grammy 2023, en donde echó un madrazo, el artista tomó un tiempo para hablar ante las cámaras de ‘La red’ de Caracol Televisión. Dice que está en su mejor tiempo, pues ha encontrado un equilibrio en todas las áreas de su vida. Sin embargo, las cosas no siempre fueron así e incluso llegó a experimentar la depresión.

“Hace 12 años, en el 2010, entré en ese mundo muy oscuro de mi vida, muy triste. Ahí fue donde tuve que tocar fondo para volverme a levantar. Cada quien tiene sus niveles de la vida, pero en ese caso para mí fue un momento muy triste, muy duro, en donde trabajé tanto por tanto tiempo que me harté de todo, de la música, de mis compañeros”, contó al respecto.

El cantante explicó que lo impresionó que después de tanto anhelar la música llegó a un punto de decir: “¿qué estoy haciendo aquí? No quiero estar aquí”. Además, agregó que “ese momento fue muy duro”, pero aprendió la forma de encontrar un balance entre el trabajo, la familia, la gente, al parte personal y la artística.

“A todos nos pasa, porque uno comienza muy joven en esto. Y cuando comienzas es una sensación de: ‘quiero más, puedo más’ y te montas como en una ola y piensas que puedes seguir ahí por siempre. Pero en realidad no. Es como si vas a una carrera de carros, si no vas a los ‘pits’ a cambiar la llanta no es lo mismo. Pasa igual en la música”, agregó.

Por último, Juanes dijo que se perdió muchas cosas sobre sus hijos y que eso duele mucho en el alma. Sin embargo, la mejor decisión de su vida fue la de tomarse un momento para replantearse la vida y estar en la casa.

“Me siento muy bien porque viajo, pero voy a la casa. Mis hijos están más grandes, cada uno en la universidad, en su mundo. Entonces puedo tener mi independencia de nuevo. Cecilia y yo vamos demasiado bien, ya nos conocemos y eso ayuda a que las cosas fluyan con madurez y más aprendizaje. Puse primero a mi familia y me puse primero a mí y mi salud”, concluyó.

Después de 12 años, Juanes volverá a los escenarios colombianos e hará una gira por varias ciudades del país, dentro de las cuales están Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Pereira y más.

