Antes de aparecer en vivo en los premios Grammy Latino, Juanes dejó en evidencia su sentido del humor en un particular llamado de atención a su esposa en la previa del evento.

El artista sorprendió con una grabación desde su cuenta personal de Instagram en la que soltó un particular sermón para ella, que lo escuchaba en medio de sus quejas públicas.

El intérprete de ‘La camisa negra’, que se presentará en los Grammy Latinos y que está nominado en varias categorías, cuestionó en tono jocoso a Karen Cecilia Martínez, su esposa, aunque en su mensaje (con madrazo a bordo) no indicó con precisión cuál fue el inconveniente con ella.

“Tengo un problema el berraco. Lo que pasa es que Cecilia piensa que yo vengo a pasear a los premios Grammy. Yo no vengo a pasear, yo tengo que trabajar, tengo que calentar la voz, tengo que dormir bien para poder cantar. Yo no vengo aquí a pasear, pero ella no, ella cree que soy Juan Esteban el que vive en la casa. No, no, no, no. Yo soy Juanes, hij…, fu… Juanes. [risas]. Cecilia no entiende, yo soy fu… Juanes”, aseguró el antioqueño.