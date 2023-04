El chef y presentador Juan Diego Vanegas de ‘Día a día’ se ha convertido en toda una figura de la pantalla. Curiosamente cuando comenzó en el mundo de la televisión tuvo una experiencia actoral que lo dejó marcado, tanto que prometió nunca más volver a actuar. Hace un tiempo, el mismo Juan Diego reveló a revista Vea cómo fue aquel evento que ocurrió cuando era un estudiante de colegio y alguien creyó que podría triunfar como actor.

Así fue la experiencia de Juan Diego Vanegas en la actuación

El público no lo recuerda, pero hace unos 20 años Juan Diego Vanegas, estando en plena adolescencia, fue convocado a trabajar en la entonces exitosa serie ‘Francisco el matemático’.

Su llegada a la pantalla fue accidental. Una jefe de ‘casting’ lo vio cuando estaba en el consultorio del padre del hoy chef y le pareció que podría funcionar en la producción.

“Fui Tomás en la serie y estuve seis meses, pero se acabó porque yo era muy malo y creo que ser actor es una de las peores cosas que he hecho. Recuerdo que el plan se retrasaba por mi culpa, me daban nervios; a la hora de grabar sentía ganas de ir al baño, me daban escalofríos, en fin, no me sentía bien”. Juan Diego, quien fue el chef del programa El desayuno y luego la estrella de Asquerosamente rico, sentía que no era actor sino un robot y hoy incluso no entiende cómo fue que duró tanto tiempo. “Mis papás me ayudaron mucho a salir porque veían la incomodidad y además estaba descuidando el colegio y esa era la prioridad. Se vivió la experiencia, pero no volvería a ser actor”.

EL regreso a la pantalla de Juan Diego Vanegas

Sin embargo, la televisión volvería a la vida de Juan Diego. “Volví a la normalidad y cuando salí del colegio supe que quería ser cocinero, me encantaba ese mundo y me la pasaba viendo el canal Gourmet, también quería ser empresario y dedicarme a enseñar porque me gusta la docencia”.

Estaba preparándose, al tiempo que alternaba su vida con la música, cuando fue invitado al Canal 13 a una entrevista, alguien lo vio y de nuevo fue seducido por la pantalla, claro que ya no como actor. Fue presentador de El cuaderno, del 13. Luego supo de los casting que estaban haciendo para conducir Asquerosamente rico y quedó. “Mi pasión es la cocina, y la televisión me gusta, pero en roles que tengan que ver con cocinar. Yo no entro a presentar sino a cocinar”, dijo en aquel momento Juan Diego, quien también fue parte del programa ‘Nuestra casa’, al que tuvo que renunciar porque estaba descuidando los restaurantes que tenía.

Actualmente el cocinero, que cumplirá 33 años el próximo 11 de mayo, es el chef de ‘Día a día’.