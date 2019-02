“Esta niña me tiene absolutamente loco”, dijo Juan Diego sobre la pequeña de 16 meses que le robó el corazón, al tiempo que narró las complicaciones que tuvieron con su pareja, Ana María Escobar.

“María del Mar es in vitro, por una razón médica. Necesitamos un tratamiento científico y pudimos concebir a María del Mar, pero digamos que depende es de mi esposa”, le confesó el periodista a la periodista del programa de Canal 1.

El artículo continúa abajo

En medio de la conversación, Juan Diego también reconoció que no fue fácil darse cuenta de que él y su esposa estaban teniendo problemas para concebir: “Cuando uno no tiene hijos, sabes lo humillante que es para uno como hombre. Eso empieza todo el mundo ‘no, eso no funciona’, ‘a usted lo tumbaron’, ‘la pólvora la tiene mojada’… eso es una cosa muy humillante y preocupante, pero finalmente creo que se nos bendijo”.

Ahora que pasó la frustración, se cumplió el sueño y está locamente enamorado de su bebé, el presentador estudia la idea de darle un hermanito a María del Mar, pero con ayuda de otra alternativa: