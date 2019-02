View this post on Instagram

Helloooo!!!! Les presento el cuarto de mi 🐣🐣 pa’ los que lo querían conocer!!! Lo hicimos con muuuuucho amooorrr, y todos opinamos y ayudamos: abuelos, papás y hasta dOrY!!! ❤️❤️❤️ @pablomb55 armó y desarmó toooodooooo (para toda la casa), mi Mamà @magalyvergara1 es el departamento de esterilización 🤣, acomodar, mover todo y organizar…. mi Papà departamento de taladro y martillo🔨⚒🧰 y los abuelos paternos mandaban opiniones desde btá y la abuela @brun.elsa encontró todo lo que acá no encontrábamos y hasta más! Y dOrY, durmió en todo momento!!!! ❤️ ESTAMOS LISTOOOSS ESPERANDO A PABLO CON TODO NUESTRO AMOR E ILUSIÓN! #momtobe #pregnancy #babyroom •cuna: heredada!!! Ya ya osado como por 15 primos 😅💪🏽 •wallpapers: @dabarhome •protectores cuna: @july_nursery_decor •nombre: @licklebuay •mecedora: @mundosdeternura •cuadritos: @las5letras MUUUCHOS animales, juegos y cositas las pedimos por @usscargo !