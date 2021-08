Juan Diego Alvira fue uno de los invitados del reciente capítulo de ‘The Suso’s show’ y el humorista sorprendió al presentador de Noticias Caracol cuando dejó en evidencia un particular hábito que tiene cuando está al aire en televisión: se quita el anillo de matrimonio.

Alvira dejó claro durante varias partes de la entrevista lo mucho que ama a su esposa. De hecho, también confesó que cuando tiene que viajar a otros países, lleva consigo una foto de ella, que le sube el ánimo cuando está pasando momentos difíciles. Es evidente que el periodista se desvive por su pareja.

Sobre por qué se quita el anillo de matrimonio cuando tiene que presentar noticias, Alvira señaló que eso es en un agüero que tiene y que adoptó pocos días después de casarse.

“Estaba trabajando en esa época en City TV. Recién me casé, empecé a portar la argolla y empecé a cometer cualquier cantidad de errores. Un día tenía que salir impecable y me la quité. La guardé y presenté ese día como los dioses“, le contó Alvira a Suso. El humorista se divirtió con la anécdota y acotó: “Señores, el matrimonio es la sal. Queda demostrado”.

El periodista también recordó que su esposa se molestó por un corto tiempo, pero después aceptó el llamativo agüero de él. “Eso fue dialogado, eso fue negociado. Mi esposa me dejó de hablar durante una semana. Es la única pelea que me he ganado“, concluyó el presentador de Noticias Caracol.