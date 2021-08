Carla Giraldo interactuó con sus seguidores en Instagram durante este domingo y los invitó a que en la caja de preguntas le dijeran qué querían ver de su baño. Muchos usuarios la escribieron a la participante más polémica de ‘Masterchef‘ y ella se tomó el tiempo de responder la mayor cantidad de inquietudes posibles.

En general, los productos de belleza y cosméticos que usa Giraldo fueron los que más interés despertaron en los internautas. Sin embargo, alguien le dijo a la actriz que quería ver una foto de ella viéndose a sí misma frente al espejo del baño.

La famosa no le hizo el quite a esa particular petición que le hizo el usuario y compartió un sensual video de ella frente al espejo en ropa interior. La grabación dura pocos segundos y en esta se aprecia que el cristal está empañado, por lo que Carla procede a limpiarlo.

Con ese corto video, Giraldo terminó el intercambio que tuvo con sus seguidores. Minutos después, la actriz preguntó a sus fanáticos si les gustó la dinámica que hizo ella este domingo y el 90 % le respondió que sí.

La actriz es una de las 10 participantes de ‘Masterchef’ que sigue en carrera buscando un lugar en la gran final del programa de cocina del Canal RCN y cada vez que puede reitera que ella tiene en la mira quedarse con el premio mayor del ‘reality’, algo que no les resulta agradable a muchos televidentes, lo que ha hecho que Giraldo sea objeto de críticas y memes.

Esta es una imagen del video que compartió Carla desde el baño de su casa: