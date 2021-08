Liss Pereira compartió un video que hizo durante su periodo de grabaciones con ‘Masterchef’, donde todavía aparece como una de las participantes en el programa.

La comediante, si bien advirtió que hizo la grabación con buena intención, envió un mensaje contundente en medio de un ambiente en el que varios de los famosos confesaron que hubo fuertes peleas.

De hecho, una de las diferencias que se ha hecho pública es la de la cucuteña con la actriz Carla Giraldo, que incluso quedó en evidencia durante la transmisión.

La antioqueña contó semanas atrás que pidió disculpas sin éxito, lo que ha llevado a que exista una distancia con Pereira, que justamente decidió enviar un mensaje en sus redes sobre el respeto.

Liss Pereira, de ‘Masterchef’: qué dijo sobre el respeto entre mujeres

La humorista publicó en su Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, un video con una reflexión que hizo durante su paso por el concurso.

“Cada vez mas necesitamos estar mas unidas como mujeres también y mejorándonos como personas constantemente: no es mujeres contra hombres, no es mujeres contra mujeres. Eso es algo de lo que no hablamos tanto y es que de verdad dejemos de darnos duro entre nosotras”, dijo la cucuteña en la primera parte del video.

Pereira profundizó en su discurso. “Es un día para que nos consintamos y para que nos queramos, pero también para que queramos un poquito más a las que incluso no se parecen a nosotras ni en los gustos, ni en la manera de ser ni en la manera de hablar ni en la manera de vestir. No importa si nos caemos bien, no tenemos que ser amigas entre todas, pero sí tenemos que respetarnos entre todas”, afirmó en su video.

La comediante aseguró en la descripción del video que este video era una ‘reflexión’ de cosas que atravesaba en ese momento en ‘Masterchef’, aunque no especificó mucho más.

Esta fue la publicación que realizó la cucuteña que, sin necesidad de decirlo, dejó un mensaje que se ajusta como anillo al dedo para su situación con Carla Giraldo.