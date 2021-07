Carla Giraldo decidió realizar un ‘Instagram Live’ junto a Marbelle y Catalina Maya, para responder preguntas de sus seguidores sobre lo que ha sucedido en las últimas semanas en ‘Masterchef‘, programa del Canal RCN, y dar su versión de los hechos sobre varias de las polémicas que han protagonizado.

Como era de esperarse, la actriz habló de su mala relación con Liss Pereira. La tensión entre ambas se generó luego de que Giraldo asegurara que la humorista hizo trampa en una prueba, pero se aumentó días después tras la emisión de un capítulo en el que Carla y Liss tuvieron un cruce de palabras y la primera mencionó al hijo de la segunda.

Giraldo empezó reconociendo que en algún momento se equivocó con Pereira y que por eso decidió pedirle disculpas. La actriz confesó que le escribió una carta a su rival, pero que finalmente esta última no quiso aceptar su perdón.

“Con Liss fui muy cansona y fastidiosa en algún momento. Por eso le escribí una carta desde mi corazón, desde el amor, pidiéndole disculpas, unas disculpas que no fueron aceptadas. La entiendo. No le puedo pedir disculpas toda la vida. Se las pedí cuando lo sentí, cuando sentí que actué mal. Ella no me las quiso aceptar, no me quiso contestar. Yo nunca le caí bien. La entiendo”, expresó Giraldo.

Pero sus declaraciones sobre la mala relación que tienen con Liss no se detuvieron allí. Acto seguido, la actriz hizo referencia a ese capítulo en el que ella mencionó al hijo de la comediante y se mostró arrepentida por eso.

“Sí me parece la cagada mencionar a los hijos de Liss. Pido disculpas por haberme metido con su hijo, si así lo sintió. Yo no lo vi así”, agregó.

Sin embargo, Giraldo le envió un ‘palito’ a Pereira y le pidió que cuente públicamente por qué fue que su relación se dañó. Carla dio a entender que pasó algo entre ellas que todavía no se sabe. “Con ella tuve el problema que tuve y ella sabe por qué lo tuve. Ella se ve muy honesta en el programa y me gustaría que dijera por qué se rompió nuestra relación”, concluyó.