Juan Diego Alvira participó en el programa ‘La Quinta’, que se emite por YouTube, junto a Iván Lalinde, Margarita Ortega, Flavia Dos Santos y el comentarista argentino Adrián Magnoli. En ese espacio, los invitados mantuvieron una charla en torno a si del odio al amor hay un solo paso, pero también hubo lugar para una que otra anécdota particular.

El presentador de Noticias Caracol fue el protagonista de una de ellas, ya que él mismo confesó que en una oportunidad tuvo que ir a la edición matutina del informativo sin bañarse. Eso le pasó porque no programó su despertador, y cuando abrió los ojos ya era demasiado tarde para llegar a tiempo al canal.

A Alvira le preguntaron si alguna vez se le ‘pegaron las cobijas’ y no fue a trabajar. Allí fue cuando él recordó esa única ocasión en la que llegó tarde a Caracol Televisión y no se pudo bañar antes. “El problema fue que, preciso, no puse el despertador. Se me olvidó ponerlo y, cuando abrí los ojos, eran las 5:00 a.m. Uno está más o menos a esa hora o antes (en el canal). Fue el reloj natural, la vocecita por allá que le dijo a uno: ‘Ey, hermano, pilas'”, contó el presentador en la primera parte de su respuesta.

“Me tocó llamar a avisar: ‘Miren, se me pegaron las cobijas. Voy a llegar un poquito tarde’. El noticiero arrancó…“, agregó Alvira. De repente, Iván Lalinde interrumpió el relato de su colega y le preguntó: “¿Te fuiste sin bañar?”.

El presentador de Noticias Caracol soltó una sonrisa y reconoció que, efectivamente, no pudo tomar una ducha antes de salir apurado hacia el canal para tratar de llegar lo menos tarde posible. “Tocó loción al piso, desodorante y hágale”, concluyó el periodista.

Alvira ha dado de qué hablar en redes sociales durante las últimas semanas por el desarrollo que han tenido los debates que modera en el noticiero, en los que algunos invitados no respetan su campanita. De igual manera, el presentador ha tomado de buena manera algunas publicaciones chistosas que han hecho últimamente sobre él y llegó a replicar un meme que lo tuvo como protagonista.

