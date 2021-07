Juan Diego Alvira, que se encuentra de vacaciones con su familia, aprovechó el informal diálogo con la santandereana para revelar que siempre ha sido un fanático de los deportes, incluso afirmó que soñaba con ser narrador de fútbol.

“En el mundo del periodismo yo empecé narrando fútbol. Me gustaba el deporte y en la universidad era uno de los mejores estudiantes. Yo estaba en todo lo que tenía que ver con deportes, hasta narré el 5-0 ante Argentina en una clase”, manifestó.

Pese a que practicaba bastante, el comunicador reconoció que habría fracasado si continuaba en la línea de la locución deportiva. Asimismo, señaló que en RCN Radio Ibagué intentó hacer algunas narraciones, pero no salieron muy bien.

Lee También

“Lo que pasa es que si me hubiera dedicado a eso habría fracasado rotundamente. La verdad es que no aprendí y hoy en día sería vergonzoso escucharme narrando. Una vez en RCN me las quise dar de narrador deportivo y eso fue penoso. Era malísimo”, agregó.