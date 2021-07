En un momento de la reunión de los que hicieron parte del equipo ‘Alpha’, Karol dijo que era el momento de aclarar qué había pasado con ‘Mono’, después de su salida del ‘Desafío’.

“Ustedes saben que a ‘Mono’ lo quiero demasiado. Por él estoy acá en el ‘Desafío The Box’, él me motivó a estar aquí, lo admiro por su disciplina”, dijo. Sin embargo, eso no fue suficiente.