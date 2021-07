Mediante una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, la joven cantante de 21 años les confesó todos sus seguidores que tiene problemas con la bebida desde hace algún tiempo, por lo que le ha tocado vivir momentos bastante complicados.

“Pedir ayuda no es fácil. Me interné el 4 de marzo de este año. Fueron dos meses. Durante ese proceso llegué a la gran conclusión de que tengo un problema de alcoholismo. Soy adicta en recuperación”, precisó la exparicipante de ‘La voz’ .

La artista, de igual manera, explicó que su salud mental empezó a deteriorarse durante el confinamiento decretado por la pandemia del COVID-19. Asimismo, enfatizó que eso la llevó a no parar de tomar.

Pese a que siempre anhelo cantar, Nikki aseguró en la red social que todo por lo que ha pasado en los últimos meses la han hecho tomar difíciles decisiones y manifestó que no quiere seguir más en el mundo del espectáculo.

“Yo no me daba cuenta. Si yo me sentía mal me tomaba un trago. La persona que soy hoy tiene sueños distintos. No le voy a meter más gasolina al asunto de llegar al estrellato. Los sueños cambian”, agregó.