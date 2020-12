green

“Hoy hace 45 años recibí un llamado a despertar. Me estaba acercando al desastre“, dijo el reconocido actor este martes, en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Estaba bebiendo a morir, sin exagerar”, prosiguió. “Entonces pensé ‘quieres vivir o morir’, y dije quiero vivir. Decidí que quería vivir“, contó.

Hopkins dijo que su decisión, a pura fuerza de voluntad, trajo alivio a su vida desde entonces, pero no dejó de reconocer que ha podido flaquear. Eso sí, subraya que vale la pena no permitirse ceder: “He tenido días no tan buenos, con algo de duda, pero en general sé que hay que aguantar“, dijo.

“Hoy es el mañana del que estabas tan preocupado ayer. A los jóvenes, no se rindan, sigan peleando, sean audaces y fuerzas poderosas vendrán a ayudarlos. Eso me sostuvo durante toda mi vida”, invitó el también compositor, músico, pintor y dibujante.

“Eso es todo lo que tengo que decir. Feliz año nuevo. Este será el mejor año“, concluyó.

Este fue el mensaje del artista: