Jhon Mario Ramírez no pudo superar el COVID-19 tras una batalla de varias semanas y este sábado falleció. El bogotano fue un ídolo de Millonarios y aunque pasó por varios equipos del fútbol colombiano, sus movimientos y goles con el azul deslumbraron a todos en el país y lo reconocían como un referente de esa institución.

Sin embargo, a la par de sus éxitos en el balompié, el jugador tenía una situación difícil con el alcohol que nunca ocultó, pero que logró superar luego de varios años. Eso le sirvió como base para volverse un gran orador y acercar su vida a la palabra de Dios.

La opinión de Jhon Mario Ramírez y alcohol en el fútbol

En una charla con Gol Caracol, al exfutbolista le preguntaron si los jugadores toman mucho licor, pues se han conocido muchos casos de este tipo de deportistas borrachos que se convierten en escándalo y provocan molestia en los hinchas de los respectivos clubes.

“Colombia es un país de chupadores. Hoy en día los muchachos se han profesionalizado un poco más porque han entendido la magnitud de lo que es esto. Las posibilidades que tienen de ganar dinero afuera si son un poco profesionales y ahí hay una gran diferencia de lo que vivimos en años pasados”, dijo con franqueza.

En otra entrevista para Golgolgol.net, Jhon Mario habló sobre la falta de educación que había en el pasado y cómo eso influyó en las decisiones que muchos jugadores fuera de los partidos.

“Nosotros no tuvimos a alguien que nos dijera cómo hacer las cosas. En la cancha respondíamos, pero afuera no nos enseñaron a comportarnos porque el lema era ‘haga todo lo que dé la gana, siempre y cuando rinda’. Ese consejo no es bueno para el ser humano y menos para un deportista”, expresó.

(Vea acá: [Video] Última aparición de Jhon Mario Ramírez en público; se despidió llorando en Win)

En esa misma charla contó cómo fue ese primer acercamiento a Dios que lo ayudó a superar el alcoholismo en el que estaba sumergido y que estaba afectando su vida familiar.

“Un día enguayabado en un colchón escucho la voz de Dios y me dice ‘si tú me buscas, te voy a levantar, a restaurar tu hogar’ y así lo hizo“, reveló el hombre que posteriormente se volvió conferencista, pastor y educador de jóvenes futbolistas a quienes buscaba orientar para que no cometiera sus mismos errores.