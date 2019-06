green

“Hay personas que han dicho que el cuerpo está siendo cremado en este momento, por decisión de sus familiares, y posteriormente será llevado a la ciudad de Medellín, donde se realizará una ceremonia”, aseguró Tatiana Rodríguez desde ‘la Heróica’.

“Sin embargo, los familiares del presentador no han llegado hoy al lugar. Lo que sí se ha visto es el acompañamiento de seguidores, de muchas personas, que le han brindado un mensaje de solidaridad a sus hijos y a su esposa”, añadió la periodista.

La información sobre cómo será el último adiós a Jota Mario Valencia sigue siendo un misterio, incluso para personas allegadas como la presentadora Milena López, quien aseguró esta mañana en La FM que no tiene claridad sobre el tema: “Yo no sé específicamente. Habían hablado que iba a haber una ceremonia en Medellín, luego me han dicho que en Bogotá, pero no lo tengo muy claro”, dijo a la emisora.