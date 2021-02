green

‘El Jilguero de América’ habría presentado “una pancreatitis”, por la que incluso evaluaron operarlo el fin de semana pasado, aseguró el periodista en el informativo.

Sin embargo, esa intervención no se realizó y el comunicador añadió:

“Noticias Caracol conoció que Jorge Oñate sería trasladado [este 23 de febrero] a Medellín para la cirugía”.

Cabe recordar que el mánager del artista de ‘No comprendí tu amor’ había aseverado en El Pilón que sobre sobre la operación no sabían nada, para desmentir a quienes estaban informando que al intérprete lo habían intervenido de urgencia.

“Que va a ser intervenido quirúrgicamente eso no lo sabemos, eso solo lo saben los médicos; ellos están examinando. Al parecer, ya no lo van intervenir”, dijo José ‘Mono’ Romero en el medio, donde no indicó que su representado tuviera pancreatitis, sino que señaló que la única complicación que presentaba en ese momento era “por una fiebre”.

¿Qué es pancreatitis, razón por la que operarían a Jorge Oñate?

“Es una inflamación del páncreas”, explica el portal MedlinePlus, que además añade que esto sucede “cuando las enzimas digestivas comienzan a digerir el páncreas”.

“La pancreatitis puede ser aguda o crónica. De cualquier forma es grave y puede traer complicaciones”, agrega el portal, que dice que este problema de salud también puede estar asociado con:

Cálculos biliares.

Consumo excesivo de alcohol.

Exceso de calcio.

Exceso de grasa en la sangre.

Fibrosis quística.

Enfermedades heredadas.

Enfermedades autoinmunes.

Asimismo, se refiere a algunos de los tratamientos que suelen hacerse en pacientes con pancreatitis (pero no menciona intervenciones quirúrgicas) y qué síntomas suelen presentar las personas con esta inflamación: “Dolor intenso en la parte superior del abdomen, náuseas y vómitos”.

Salud de Jorge Oñate

El cantante de vallenato lleva más de un mes hospitalizado en el Instituto Cardiovascular en Cesar. Su ingreso fue por COVID-19 y complicaciones asociadas al virus, por las que hasta inventaron que había muerto.

Sin embargo, luego venció al coronavirus, pero permanece internado; algunos señalan que en cuidados intermedios y otros, como el mencionado reportero, aseguran que está en cuidados intensivos.

“El maestro de 71 años superó el COVID-19, pero otras patologías han complicado su recuperación”, dijo el periodista y puntualizó que ahora el posible traslado y cirugía de Oñate “ha generado incertidumbre” entre los familiares y allegados del artista.