Este jueves, 13 de febrero, ‘Epa Colombia’ concedió su primera entrevista desde la cárcel El Buen Pastor y allí contó detalles del proceso que la tiene tras las rejas por los hechos vandálicos durante las protestas de 2019.

En diálogo con Noticias Caracol, la creadora de contenido y también empresaria contó que se presentó las veces que fueron necesarias ante la justicia y que pagó por los daños causados, calificando como una “injustica” la condena de 5 años en prisión.

“Sabía que estaba mal, pero yo fui al otro día a Paloquemao. Yo no esperé a que me capturaran o me llamaran a través de un volante, fui y me presenté. ‘Miren, yo soy la niña ‘Epa Colombia’ y me vengo a presentar‘. Tenía en ese momento 19 años. Estuve mal asesorada porque no tuve un buen abogado y me llevó a las consecuencias que hoy en día están acá”, dijo.