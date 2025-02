‘Epa Colombia’ lleva varios días en la cárcel El Buen Pastor. Ha recibido mucho apoyo por parte de fanáticos y también creadores de contenido. Sin embargo, la decisión sigue siendo la misma: cinco años de prisión.

(Vea también: ‘Epa Colombia’ dio entrevista por primera vez en la cárcel y su aspecto causó asombro)

La noticia apareció en varios portales de noticias y pocos han tenido contacto con ella desde que ingresó. Noticias Caracol estuvo en las instalaciones de la cárcel y habló con ella.

Contó que varios amigos la animaron a hacer un video en manifestaciones, detalle que no le pareció malo. A los cinco minutos de haber publicado el contenido, el video se hizo viral y ya no hubo poder que desmintieran los hechos.

“Sabía que estaba mal, pero yo fui al otro día a Paloquemao. Yo no esperé a que me capturaran o me llamaran a través de un volante, fui y me presenté. ‘Miren, yo soy la niña ‘Epa Colombia’ y me vengo a presentar‘. Tenía en ese momento 19 años. Estuve mal asesorada porque no tuve un buen abogado y me llevó a las consecuencias que hoy en día están acá“, afirmó la empresaria.

(Vea también: Corte Suprema toma decisión en caso de ‘Epa Colombia’: ¿podría quedar libre?)

No se retiró sin antes pedir que revisaran su caso, pues sentía que la medida que se había tomado era muy injusta y alta, sobre todo porque antes de llegar a la cárcel ella había pagado la multa que le pidió, se le prohibió trabajar en redes y se resocializó, en palabras de ella misma.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.