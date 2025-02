Por: El Espectador

Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, fue condenada a más de cinco años de prisión por grabarse vandalizando una estación de Transmilenio en Bogotá, y luego difundirlo en sus redes sociales.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, dictada el pasado 27 de enero, dio paso a un debate sobre las penas privativas de la libertad en cárcel. Incluso, abogadas, y hasta una magistrada del alto tribunal, señalaron que la condena fue desproporcionada y no tuvo un enfoque de género.

El Espectador, medio aliado de Pulzo, habló con el nuevo abogado de la empresaria y creadora de contenidos, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

El jurista señaló que actualmente hay dos tutelas en curso, “una que es interpuesta por alguien que desconozco quién es, que se autodenomina fanático de ella”, y otra interpuesta por su anterior abogado, Omar Ocampo.

La tutela de Ocampo pidió que la hija de Barrera, de 10 meses, fuera trasladada a la prisión con su madre. Sin embargo, desde el momento en que Bernate asumió el caso de la creadora de contenidos, “hemos solicitado que esa tutela no se vaya a reconocer, que no se vaya a conceder, porque la idea no es que la niña esté en la cárcel con Daneidy, sino todo lo contrario”, afirmó el penalista. Frente a la tutela del fanático, señaló que esta “fue negada en primera instancia por la Corte Suprema, pero no tengo detalles”.

