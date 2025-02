Por: El Colombiano

El nombre de la ‘influencer’ colombiana Daneidy Barrera no ha dejado de ser tendencia estos días en el país. Más conocida como ‘Epa Colombia’, esta mujer hizo algo que no es fácil: construir una empresa exitosa en poco tiempo.

La cuestión es que la empresaria tendrá que responder por 5 años tras las rejas por daños en bien ajeno agravado, perturbación del transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas. Además, tendrá que pagar una multa de 493 salarios mínimos.

Epa no es de mi agrado, pero a lo bien la justicia es un asco en Colombia. Ahí deberían estar los corruptos, asesinos y violadores pic.twitter.com/fddGbL97SN — Elizabeth Ortíz (@ElizbethCristi7) January 28, 2025

Eso tras participar en actos de vandalismo y destruir parte de una estación de Transmilenio en Bogotá.

No obstante, parte de sus seguidores argumentan que la creadora de contenido es una empresaria que ahora le aporta al país y genera empleo.

Barreras se dio a conocer en las redes sociales durante el mundial de fútbol 2014, allí comenzó a subir videos, donde contó con una gran cantidad de seguidores.

Pero Barrera quería más e incursionó como empresaria con su propia línea de queratinas para el cabello, que cuentan con envíos y presencia en varias ciudades colombianas.

La empresa figura en el RUES (Registro Único Empresarial y Social) como Productos Epa Colombia S.A.S, cuentas con tres años y cinco meses de fundación. De hecho, recientemente anunció la apertura de una nueva peluquería ubicada en el barrio Restrepo, en Bogotá.

Los productos para el cabello de Epa Colombia pueden variar entre los $ 30.000 hasta los $ 420.000, dependiendo de la referencia y de si es un combo.

Lo cierto es que la empresaria invirtió en otros negocios. En una entrevista con RCN sostuvo que tenía propiedades en Medellín y Bogotá. Contó que no solo vive de sus negocios de belleza, sino de los arriendos de siete inmuebles que tiene en el país.

Es difícil encontrar información sobre la facturación de la compañía de Barrera. Pero un lío judicial con su expareja en 2022 da algunas luces sobre la magnitud de la fortuna que amasó esta influenciadora en los últimos años.

Daneidy convivió con la futbolista colombiana Diana Celis, pero rompieron en 2022 y la jugadora demandó a ‘Epa’. Se quedó con casi la mitad de su fortuna a raíz de la liquidación por sociedad conyugal.

El medio de comunicación Cambio hizo un recuento sobre el repartimiento de los activos en ese entonces. Ese artículo reveló que el patrimonio de la empresaria ascendía a cerca de $ 11.000 millones, y se pudo reducir a unos $ 6.000 millones en ese entonces.

La influencer declaró su fortuna en $ 8.112 millones. Ofreció darle a su exnovia $ 500 millones, una camioneta, dos motos y hasta un lote y una vivienda en Bogotá.

El abogado de la contraparte reclamó que el patrimonio era mucho más jugoso, pues en su valoración no se incluyeron apartamentos, acciones de una compañía de bienes raíces valoradas en casi $ 3.700 millones, además de la empresa ‘Epa Colombia’, que se valorizaba en unos $ 7.000 millones en ese entonces.

No obstante, el negocio no iría del todo bien en el último año. La propia ‘Epa Colombia’ indicó en sus redes sociales que estaba en la obligación de organizar el funcionamiento de sus locales en Bogotá, pues al parecer no estaban dando las ganancias esperadas.

La influencer explicó la razón: “Estoy llegando de Bochica (barrio de Bogotá), recogiendo las llaves porque, pues voy a unificar aquí Bogotá en una sola sede. Siento mucha tristeza porque realmente yo sí ayudo y género empleo, y es triste ver que ni el inventario, ni la administración ni los que lavan cabellos se ponen “la 10”, porque no hay nada mejor que dar una muy buena atención al cliente y eso es lo que yo quiero lograr, amiga, que tú te sientas feliz, que cuando tú vayas a mis peluquerías te atiendan con amor”.

Comentó que su idea era reunir a todos sus empleados en una sola sede y dialogar con ellos para conocer realmente quién valora el trabajo, porque estaba muy desilusionada con sus empleados. “Yo pago bien, soy buena jefe. Yo aparte de ser Epa Colombia, soy un ser maravilloso. Yo espero que las personas me correspondan de la misma manera”, dijo.

Su enfoque será que en la nueva y única sede en Bogotá se preste el mejor de los servicios. Su meta es que en dicho local los clientes sean muy bien atendidos desde el celador, la administración, y desde la encargada de lavar el cabello, para que los usuarios se sientan felices.

