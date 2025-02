La ‘influenciadora’ y empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, se encuentra recluida en la cárcel el Buen Pastor (Bogotá), desde el pasado 30 de enero, luego de ser condenada a 5 años y 2 meses por los daños que ocasionó a Transmilenio en 2019.

Este jueves 13 de febrero, Noticias Caracol tuvo la oportunidad de entrevistar a la joven de 28 años en el centro penitenciario, del cual varios de sus familiares y amigos solicitan que se reconsidere su privación de libertad para que cumpla con la condena desde su casa.

Allí, ‘Epa Colombia’ habló del día que cometió el acto vandálico que la llevo a enfrentar este nuevo capítulo de su vida, alejada de su pareja, Karol Samantha, y su hija Daphne, que pronto cumplirá un año.

El día de los desmanes, la ‘influenciadora’ se encontró con unos amigos para marchar en medio de manifestaciones durante el estallido social. Recordó que alguien propuso la idea de grabarse mientras destruían parte de las instalaciones de una estación de Transmilenio. Dicho video fue publicado y no tardó mucho en hacerse viral.

“Era muy pobre y sabía que estaba mal. Yo fui al otro día y me presenté en Paloquemado, yo no esperé a que me capturaran o me llamaran a través de un volante. Yo fui y me presenté”, dijo la empresaria a los periodistas de Noticias Caracol.