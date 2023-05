En una entrevista para el programa Juanpis Live Show, el imitador Jhovany Ramírez, conocido como ‘Jhovanoty’ quien reveló que Jessi Uribe le hizo un desplante y que no lo volverá a imitar, contó que durante un tiempo de su vida ganó plata haciéndose pasar por el cantante vallenato Silvestre Dangond, quien al parecer volvería a la música con concierto en EE. UU., luego de anunciar su retiro de los escenarios.

Cómo ‘Jhovanoty’ ganaba plata haciéndose pasar por Silvestre Dangond

En la entrevista, el imitador reveló que cobraba por hacer un ‘show’ parecido al del cantante urumitero. “Yo me aprendí las canciones de Silvestre en parranda y hacía mímica. Cuando yo llegaba a los pueblos decía: ‘Aquí llegó silvestrico’ y contrataba músicos buenos. En ese tiempo yo cobraba $ 800.000 por ese ‘show’ de Silvestre”, relató.

Asimismo, recordó que antes de hacer esos ‘shows’, se dedicaba a animar en las discotecas y ganaba $ 70.000; pero un día vio cómo unos mariachis ganaban $ 500.000 por cantar. “Pero como yo no cantaba me inventé ese ‘show’ de Silvestre, me aprendí las canciones en parranda y al momento de cantar yo ponía era un CD de sus canciones en parranda, y la gente pensaba que yo de verdad estaba cantando”.

Como no todo es eterno y las mentiras se descubren, en una presentación que tuvo en Ocaña, Norte de Santander, un hombre borracho se subió a la tarima para tomarse una selfie con él y notó que al artista no le salía la voz, sino que estaba haciendo mímica.

