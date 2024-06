Las redes sociales se han vuelto un lugar habitual para Jhonny Rivera, en el que aprovecha para hablar sobre sus proyectos, sentimientos y anécdotas que le suceden en cada uno de sus conciertos.

Hace poco contó la razón por la cual no aceptó una invitación de Yina Calderón. Ahora, reveló que hace mucho tiempo no recibe invitaciones para presentarse en Venezuela.

“Yo necesito saber cómo está mi música en Venezuela porque hace tantos años que no voy, no sé cómo está mi música por allá. A ver, cuéntenme ustedes porque no tengo ni idea”, mencionó el artista en su estado de Instagram.

Igualmente, recordó las últimas veces que estuvo en el país hermano, donde cantó en Socopó y San Antonio del Táchira, con lleno total.

“No sé, hace poco vi que muchos colegas han ido, pero yo no, no sé cómo estará mi música por allá”, agregó el artista, reafirmando sus ganas de volver a llevar su ‘show’ a esa nación.

¿Vetado en Venezuela? Jhonny Rivera contó que no lo invitan a dar conciertos desde hace años pic.twitter.com/ivgV3j7cAK — joseluengotop (@joseluengotop) June 28, 2024

Igualmente, señaló que tiene mucha gratitud hacia todos los venezolanos que lo aceptaron y lo acogieron con su música en el pasado, y les expresó su deseo de regresar.

