Para nadie es un secreto que Jhonny Rivera se ha consolidado como uno de los artistas colombianos más queridos por el público gracias a su carisma y su sencillez.

Esto lo volvió a demostrar en las últimas horas mientras interactuaba con sus seguidores, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo en sus redes sociales.

Allí, un internauta lo criticó por el lugar en el que se estaba quedando antes de dar un concierto: “Ese hotel se ve chichi empezando por esa cama. ¿No tienes mucha [plata] pues?”, le escribieron.

El intérprete de ‘Mi decisión’, ‘Siga bebiendo’ y ‘El intenso’ no dudó en responder y explicó, en primer lugar, por qué se estaba hospedando en ese lugar.

“El hotel no es chichi, es un hotel bonito. Además, está enseguida de la discoteca en la que voy a cantar”, dijo en un video publicado en sus historias de Instagram.

Acto seguido, Rivera explicó que dentro de sus peticiones nunca está un lugar específico para hospedarse, ya que ni él ni su equipo pagan dichos gastos.

“Yo nunca exijo un hotel 5 estrellas, nada de eso, porque me solidarizo un poquito con el empresario. Somos 15 personas viajando, 15 personas comiendo por cuenta del empresario, pagando tiquetes aéreos. Eso es un costo alto”, agregó el artista.

Por último, dio detalles de lo que exige regularmente a los empresarios y mencionó que no tiene problema con hospedarse en lugares que no sean lujosos.

“Yo le digo ‘lléveme a un hotel donde tenga un bañito, una camita que no tenga pulgas y ya’. Yo no tengo por qué venir a deslechar a un empresario porque me trae una vez y no me volverá a traer. Yo soy de lavar y planchar”, concluyó en sus explicaciones.

