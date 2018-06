Bueno familia hoy quiero compartirles una experiencia HERMOSA! Incomparable! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️🙏 Hoy el Señor me regalo una nueva oportunidad de vida! Hoy fui renovada en mente, espíritu y cuerpo gracias a papi DIOS! 🙋🏻‍♀️💚 mi bautizo en el mar! La mejor decisión de la vida! NUEVA VICTORIA EN CRISTO! 💚💚💚💚💚 Gracias a mi iglesia @iglesiaverticalfl y a mis pastores @virgiliosierra y @gislaine_sierra por todas sus enseñanzas! Gracias a todos y cada uno de los miembros de @iglesiaverticalfl 🙏 Les comparto esto con lágrimas de felicidad y con el corazón contento! Y los invito para que se animen a estar más cerca De Dios! A reconciliarse con ÉL! No somos perfectos, jamás lo lograremos. Pero podemos ser mejores personas con ÉL! Todo lo podemos en Cristo! Amen! GRACIAS DIOS! 🌊💚💚💚💚💚💚💚💚👑🏆

