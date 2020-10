green

La presentadora de televisión aseguró que no todos sus seguidores tomaron bien la forma en la que asumió la noticia de que tiene COVID-19 y, al parecer, recibió varios insultos: “¿Enserio, hasta por eso van a joder?”.

“Desde lo más profundo del corazón, para esos ‘haters’ (odiadores-enemigos),vayan y coman mierda. Yo miro cómo vivo mi vida y cómo recibo la situación“, añadió Jessica Cediel, quien anunció el 21 de octubre que ella y su hermana Melissa tienen el virus.

La también modelo aprovechó el momento para aclarar que sí es consciente de la gravedad de la situación, pues el coronavirus ha cobrado miles de vidas a nivel mundial, pero también entiende que son muchos los que han salido adelante y ella quiere tener esa mentalidad positiva para ganarle al virus.

“Hay quienes no respetan la salud del otro. Si yo me enfermo o no, ¿le van a subir el sueldo? ¿En qué les afecta? Vaya viva su vida, mientras yo vivo la mía“, añadió la expresentadora de ‘Yo me llamo’, quien estuvo en celebración de cumpleaños de Lina Tejeiro, por lo que esta última aclaró si tiene la COVID-19.

Por último, Cediel les habló a aquellos que siempre le ponen restricciones por ser cristiana: “No se sorprendan, también puedo decir mierda. Si me muero, no le voy a cambiar la vida a nadie. […] Cojan las cosas con amor”.

Aquí, las grabaciones que ya no aparecen en la cuenta de la conductora de televisión pero que fueron replicadas por un perfil de chismes: