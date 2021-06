green

El fin de semana fueron las dos mujeres las que se encargaron de compartir en sus redes sociales la reunión que tuvieron y en la que anunciaron un proyecto junto: “Se van a ir para atrás”, dijo la modelo en ese momento.

Incluso, Jessica Cediel grabó un video junto a Máximo, el hijo de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, y aunque al intérprete de música popular no se le vio en las publicaciones más difundidas se confirmó que estuvo en el encuentro entre su exnovia y su actual pareja por unas historias de Instagram.

En redes no dejaron escapar las especulaciones y el revuelo por el encuentro y en las últimas horas cuando Jessica habilitó la caja de preguntas en sus redes sociales invitando a sus seguidores a hablar “de amor”, una persona no dudó en lanzarle su duda: “¿Cómo haces para estar con Lu o Pipe? Yo no podría”.

La presentadora no tuvo problema en contestar y lanzó una lección de “madurez”:

“Es súper fácil, cuando uno termina una relación en paz, de ahí para adelante todas las cosas se dan para bien. Con cariño, con respeto, con agradecimiento y eso es lo que tengo yo hacia Pipe. Además, eso fue hace mucho tiempo; entonces, todo esta bien”.

Y también dejó un espacio para hablar un poco de Luisa Fernanda W y dejar claro que no tiene problema con ella como algunos podrían suponer: “Luisa es adorada. Nosotras habíamos hablado antes por teléfono en varias oportunidades, pero no nos conocíamos personalmente… hasta el viernes de la semana pasada. Es una mujer espectacular con una vibra divina, la amé. Me cayó muy bien“.

“Hay que ponerle madurez”, acotó, para cerrar su respuesta anunciando que “vienen sorpresas con ese par”, para dejar en el aire que puede tratarse de un tema comercial.

