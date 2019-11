“Para mí es fundamental aprovechar a mis hijos en esta época de Navidad, que significa mucho para ellos”, dijo el cantante y jurado de ‘Yo me llamo’ en la reciente edición impresa de la revista.

De ahí que sea probable su cercanía a su exesposa y mamá de sus cuatro hijos, Sandra Barrios, ya que seguro ella tampoco querrá perder momento con sus pequeños en esas festividades.

Esto quizás no sería un inconveniente para el famoso, pues hace unas semanas aseveró en Vea que, pese al divorcio, mantenía una buena relación con su ex. Incluso, destacó que ella le ha permitido estar en contacto permanente con los menores, al punto que no tiene problema con que él se quede en la casa que compartieron cuando eran esposos.

“Todo el tiempo estoy en contacto con ellos, llamándolos para saber cómo están. Los visito cuando tengo cualquier momento libre. […] Últimamente me he quedado allá y disfruto mucho con mis niños. Ella ha sido muy buena y me ha dejado quedar, compartir con ellos, haciendo las cosas bien”, aseguró la celebridad, en su momento, en la publicación.

Es más, por estos días el artista estuvo en Bucaramanga, pues una de sus herederas cumplió años y él la acompañó en la celebración, como se puede ver en una foto que compartió en su cuenta de Instagram y que dejamos al final de esta nota.

Cabe mencionar que, pese a darle la prioridad a sus hijos, el intérprete también deberá cumplir con algunos compromisos laborales durante la época navideña. “Para nosotros los artistas estas festividades son muy movidas, así que trabajaré mucho y con todo el corazón”, confirmó en Aló.