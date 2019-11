En el mensaje, el periodista recordó travesuras de su mascota, entre ellas cuando “asaltó la nevera” de la casa junto con sus otros perros.

Pero el comunicador no solo hizo el relato, sino que lo acompañó de una fotografía en la que se ve al canino con la tapa de una caneca en el cuello, con la que terminó durante una pilatuna.

“Aquí fue sorprendido en flagrancia o con la trompa en la masa. Con la tapa de la caneca como si fuera un collar isabelino. Asaltó la nevera (no me pregunten cómo), era el jefe de la banda, el rey del concierto canino para delinquir y por eso lo bauticé ‘el Gamín’. Pero finalmente también me saqueó y robó mi corazón”, explicó Alvira en la publicación.