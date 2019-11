En entrevista con El Colombiano, el reguetonero aseguró sentir dolor por todo lo que pasa, incluida la muerte de Dilan Cruz, pero dijo que debe cuidar sus palabras porque “puedo tocar muchas personas y puedo polarizar muchas situaciones”.

Al mismo tiempo, aseguró que “Ahora nosotros [los del género urbano] somos los presidentes del país, somos los que decimos qué es digno y qué no, cuando éramos lo más indigno de la sociedad, cuando éramos lo que la gente no quería escuchar, entonces son demasiado solapados y cuando les interesa, ¡qué viva J Balvin!”.

Según él, no hay forma de hacer que todos estén felices, opine o no, pues “si no estoy apoyando lo que ellos piensan que yo tengo que apoyar, entonces soy un hijueputa”.

“Es frustrante, porque muchas de esas personas que me atacan en este momento, no saben ni siquiera por qué, simplemente porque hay una vibra ahí. Y no solo conmigo, es con muchos, pero sí la cogieron conmigo en estos días y, la verdad, qué más puedo hacer, si lo único que hecho es trabajar, dar ejemplo y crear país”, finalizó sobre el tema en su entrevista con el medio antioqueño, como se puede escuchar en el siguiente video del diario.