La pareja de Hollywood conformada por Jennifer Lopez y Ben Affleck, fue el centro de atención de los ‘paparazzis’ después de una romántica cena en el famoso restaurante Ivy en Los Ángeles, California. Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado cuando una fan de Affleck expresó su admiración y recibió una reacción sorprendente por parte de Lopez.

Después de compartir una velada agradable en compañía de la hija de la cantante, Emme Anabel, y amigos, la pareja salió del restaurante directamente al foco de los fotógrafos ávidos de capturar cada momento. Mientras se dirigían hacia su vehículo, una fan detuvo su auto y le gritó a Ben Affleck: “¡Ben, te amo!”. La respuesta de Jennifer Lopez fue tan inesperada como contundente: “¡Aléjate, pe…!”.

La cantante intentó restar importancia al comentario con una risa, tratando de aparentar que todo era parte de una broma. Sin embargo, la reacción de Jennifer Lopez ha generado controversia y críticas, siendo interpretada por muchos como un acto descortés y celoso hacia la fan de su esposo.

El momento captado por los ‘paparazzis’ ha suscitado diversas opiniones en las redes sociales, donde algunos usuarios consideran la respuesta de Jennifer Lopez como una muestra de celos innecesarios, mientras que otros la defienden argumentando que es comprensible dada la presión constante de la atención mediática.

Esta no es la primera vez que la pareja se ve envuelta en situaciones controvertidas, pero esta reacción inesperada de la artista ha dejado a muchos seguidores sorprendidos. La pareja, conocida como “Bennifer”, continuará siendo el foco de atención mediática, y cada gesto y comentario seguirá siendo escrutado por los curiosos ojos del público.

Jennifer Lopez says ‘Back Off B*tch’ to the women yelling ‘We Love You’ to Ben Affleck last night. pic.twitter.com/zbI38eOyFy

— best of jennifer lopez (@badpostjlo) November 6, 2023