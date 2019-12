Juana Valentina, hermana del volante 10 de la Selección Colombia, estaba sentada junto a su mamá cuando ella , de mala manera, le dijo: “No me ponga [grabe], si no la puedo ver no me ponga”.

Posteriormente, James Rodríguez, que se encontraba delante, pero lejos, de sus familiares señaló: “Nos tiene bloqueados”, palabras que su mamá repitió.

“Nunca, jamás”, refutó Juana Valentina, que, en realidad, sí tiene bloqueados a su mamá y a su hermano en Instagram.

La joven hizo una encuesta, en esa red social, para saber si sus seguidores estaban de acuerdo con que ella desbloqueara a su mamá y al futbolista, a lo que la mayoría respondió afirmativamente.

Actualmente, la familia de James se encuentra reunida en España donde celebraron la Navidad.