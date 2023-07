A James David Rodríguez cada vez le quedan menos días para conseguir equipo y sumarse a la pretemporada, pero, mientras le sale una buena oferta, aprovecha el tiempo para dedicarse a su familia, negocios, entre otros aspectos.

(Vea también: James Rodríguez montó negocio en centro comercial y se llevó aplausos al llegar)

Justamente, fue a través de las redes sociales que se conoció en qué anda el futbolista cucuteño, quien, pese a no tener definido su futuro deportivo, sigue entrenándose desde cualquier parte del mundo para mantener la forma.

Así pues, hace unos días, Rodríguez Rubio dio a conocer que viajó a Miami, Estados Unidos, para encontrarse con su hija Salomé Rodríguez Ospina, en el marco de la celebración de su cumpleaños.

Y es que, como bien se sabe, James cumple 32 años de edad este miércoles 12 de julio, por lo que algunos familiares y amigos le tenían guardado uno que otro ‘regalito’.

De hecho, fue a través de Instagram que el ’10’ mundialista con la Selección Colombia compartió el momento de alegría que vivió junto a su hija Salomé, luego de que ella le preparara una linda sorpresa de cumpleaños.

Un picnic de comida saludable, flores, carteles escritos por ella y una decoración sencilla fue el regalazo que la menor le dio al futbolista, quien expresó su emoción con un sentido mensaje.

“Qué sorpresa me tenía mi hija. Esto no tiene precio y no lo cambio por nada. Ya mañana 32 años”, escribió el creativo que pasó por Real Madrid, Bayern Munich, Everton, entre otros equipos.