Ricky Martin publicó ayer un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para contar que estaba muy triste porque muchas personas dejaron de seguirlo en dicha red social y otras le dejaron comentarios despectivos, luego de que publicó unas fotos junto a su esposo, Jwan Yosef, para la revista CAP 74024.

“Pausa… Hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable… Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, escribió dolido el artista de 49 años.