El pasado domingo, Paola Jara abrió la caja de comentarios de su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidores y responder preguntas, pues estaba sola en su apartamento de Bogotá, mientras que su novio, Jessi Uribe, viajó a República Dominicana para asistir a los premios ‘Heat’.

Muchos de los seguidores de la cantante en Instagram, tiene más de 5 millones, empezaron a preguntarle por su relación con Jessi, sobre su apartamento en Miami y otros temas.

Un internauta, al parecer, quiso elogiar a Paola, pero terminó diciéndole que la ve más vieja. “Eres muy linda, pero últimamente estás envejeciendo mucho. ¿Puede ser mucho trabajo, estrés?”, escribió.

Lee También

La intérprete de ‘No me preguntes’ no esquivó ese comentario y respondió con tranquilidad y mucha altura. “Pues, no sé. Me imagino que los años nos llegan a todos, ¿no? Todos vamos para allá y entre más pasan los días y los años, pues obvio”, expresó.

Seguido a eso, Paola Jara se encontró con un comentario completamente opuesto, en el que un seguidor o seguidora le preguntó cómo hace para verse tan joven.

“Ah, qué cosas. Unos me dicen que me están viendo muy vieja y tú qué más joven. Ya me tienen confundida. La verdad, lo importante es sentirse bien”, agregó la artista antioqueña.

Paola Jara responde a seguidor que le dijo que está envejeciendo mucho