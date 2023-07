Iván Marín es recordado por su paso por el programa ‘Los Comediantes de la Noche’, cuando varias personalidades se unieron para hacer reir a los colombianos con sus ocurrencias; sin embargo, este famoso ha vivido situaciones complejas que lo han puesto contra las cuerdas.

(Vea también: Iván Marín sufrió depresión cuando era joven por rechazos; hasta el Ejército no lo admitió)

Inicialmente, Marín habló con ‘La Red’, de Caracol TVy contó la última experiencia en la que puso en riesgo su salud, cuando por sumar visualizaciones y ‘me gusta’ en sus redes sociales se atrevió a cumplir con un reto viral que por poco lo deja sin un ojo.

Qué le pasó a Iván Marín en sus ojos

Resulta que el desafío consistía en aguantar comerse un ají bastante picante. Él, confiado de sus capacidades, ingirió el producto sin medir las consecuencias que podían llegar después para su salud.

“Se me paralizó la boca, empecé a llorar, las lágrimas no paraban de lo fuerte que era eso. Yo no había comido nada y empecé a vomitar, pero no había nada que expulsar. Al principio los dos ojos se me pusieron rojos, al segundo día solo estaba rojo uno y lo primero que pensé fue que con el paso de los días estaría bien”, comentó Marín.

Posteriormente, contó cómo se dio cuenta del problema que tenía y cómo lo trató gracias a la ayuda de una política: “Al tercer día estaba en medio de un rodaje entrevistando a la gobernadora del Atlántico y ella se preocupó mucho. Me mandó al optómetra personal y allí me dijeron que era una hemorragia hasta que se disipara sola. Por fortuna no hubo daños internos”.

Finalmente, Marín aseguró que la sacó barata con lo que le pasó y recomendó no hacer algo así a los que producen contenido en redes: “Por buscar vistas o ‘likes’ a veces no son conscientes de lo que pueden hacer. El médico me dijo que por fortuna yo no tenía preexistencias con un nivel de ají a ese punto, muy fuerte”.