Iván Marín es recordado por su paso por el programa ‘Los Comediantes de la Noche’, cuando varias personalidades se unieron para hacer reir a los colombianos con sus ocurrencias; sin embargo, este famoso ha vivido situaciones complejas que lo han puesto contra las cuerdas.

(Vea también: “El desamor”: Lady Tabares, de ‘La vendedora de rosas’, se confesó sobre crisis emocional)

Inicialmente, Marín habló con ‘La Red’, de Caracol TV y explicó que él es un ser humano normal, quien a pesar de vivir de la comedia también tiene problemas como cualquier otra persona: “La gente se imagina que por la naturaleza de mi oficio voy a estar siempre toteado de la risa. A mi me parece chistoso que la gente lo vea a uno caminando y le diga: ‘ay, usted, ¿por qué está tan serio?'”.

En esos problemas que menciona Marín, recordó que en su adolescencia vivió momentos complejos que lo llevaron incluso a sentirse muy triste y hasta con problemas mentales por culpa de personas que le cerraban las puertas.

“Se lo atribuí a un cumulo de rechazos desde todos los puntos de vista, no solo sentimentales, sino a nivel familiar, sueños que me había planteado como ser militar y hasta el Ejército no me admitió. Estaba en una búsqueda desesperada, intenté ser monje”, comentó.

Lee También

Finalmente, el comediante contó cómo hizo para salir de esa incómoda situación y la ingeniosa solución que encontró que le terminó cambiando la vida: “A muy temprana edad busqué ayuda psicológica, aunque no tenía dinero. En esa época había psicológos gratuitos y me encontré con el humor que llegó a mi vida como la cura. Burlarme de lo que me sucedía me resultaba más beneficioso”.