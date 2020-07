green

Aunque fueron muchas las especulaciones que surgieron cuando se habló del final de ‘Muy buenos días’ y la actitud del fallecido Jota Mario por la decisión del canal de acabar con el tradicional espacio que él conducía, la verdad, o por lo menos la versión de Lalinde, se conoció gracias a una entrevista que le hizo la revista 15 Minutos en Instagram, esta semana.

Allí, Iván explicó cómo fue su regreso a RCN después de unos 15 años, y luego de que lo lograran convencer la segunda vez que lo abordaron los directivos del canal y le hablaron durante alrededor de tres meses.

Después de aceptar, y ya en sus nuevas labores, le dijeron que una de sus misiones era transformar las mañanas, lo que implicaba el final de ‘Muy buenos días’.

“Sí sabían [en ‘Muy buenos días’], pero no de buena manera. Se había tratado de hablar de todas las formas con Jota, pero él no dejó. A mi, por ejemplo, me pusieron a entrevistar a todas las personas que hacían parte del equipo del programa de ‘Muy buenos días’ y yo oía unas cosas impresionantes, que cuando se murió Jota yo no entendía nada”, explicó inicialmente Lalinde, que en la misma conversación echó más de un vainazo a trabajadores de esa empresa.

La tarea que le asignaron le causó un poco de malestar, por lo que representaba: “Yo llegué a un momento en que me sentí mal. Yo decía: ‘Miércoles. ¿Yo qué estoy haciendo?’. Me daba hasta miedo pasar por el pasillo de ‘Muy buenos días’. Yo decía: ‘Pero, yo qué estoy haciendo malo, si yo no estoy haciendo nada malo’, hasta que un día una compañera me dijo: ‘Deje de ser bobo. Usted no está haciendo nada malo, deje la bobada’. Entonces, yo seguí pasando por el pasillo de ‘Muy buenos días’ y un día me encontré con Jota”, recordó Iván, y añadió que tuvo una conversación muy cordial con el otro presentador y hasta quedaron de tomarse café, aunque esa cita nunca se dio.

Luego, habló puntualmente del final de la etapa de Jota Mario en RCN, desde su punto de vista: “Él tuvo una salida terrible, porque él tuvo una actitud no chévere, y pues todo el mundo tiene sus versiones”.

El tema, sin embargo, tomó unos tintes más oscuros cuando inició su momento en las mañanas con ‘El desayuno’: “‘Muy buenos días’ se acabó el 7 de septiembre viernes, y ‘El desayuno’ arrancó el lunes 10 de septiembre. Nosotros llegamos al estudio de ‘El desayuno’ y estaba forrado de postales de ‘Muy buenos días’. Entonces ahí uno dice ‘miércoles, ¿en qué nos metimos?’. Eso fue muy complicado. Los primeros, los segundos, los terceros y los cuartos [días fueron un calvario]. Fue muy duro […] Yo siempre como con esa espinita de ‘juemadre’, con un sinsabor de qué vaina que las cosas sean así. No me parece chévere”, reflexionó Lalinde sobre ese primer momento en RCN, compañía que hoy lo defiende de acusaciones de maltrato de un extrabajador que hizo parte de su equipo.

A pesar de todo, Iván se mostró tranquilo porque logró sacar adelante un programa “luchando contra muchas cosas, porque en las redes nos daban duro. Las primeras semanas, ‘que Jotica, que Jotica, que ustedes son lo peor, que ustedes son un desastre’”, rememoró el presentador, que ahora viajó a Medellín a estar con sus padres y a esperar a que el panorama esté más claro para reencaminar su carrera.

Todo se puede escuchar desde el minuto 17:50 del siguiente video de 15 Minutos: