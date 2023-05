Este domingo 14 de mayo, Iván Lalinde publicó un video para mostrar un texto que escribió en el 2021 sobre su madre y los cambios que notó en ella luego de que una demencia senil leve se terminó convirtiendo en Alzheimer avanzado.

El presentador de ‘Día a Día’ contó que un día estaba en la casa con ella y se dedicó a mirarla. Allí se dio cuenta que ‘Doña Tere’, como él la llamaba, estaba perdida en su propia casa, pues no sabía si estaba en Bogotá o en Medellín y además pensaba que no estaba en su apartamento sino en una finca.

“Es de los momentos más duros que he tenido con mi mamá. Es tan triste sentirla totalmente perdida. [Hay] preguntas que me dejan mudo, o me dan risa, pero me parten el corazón”, detalló en la carta.

Al notar que su madre estaba completamente desubicada, Lalinde dijo que le hizo un recorrido por toda la casa para mostrarle sus cosas. Sin embargo, no hubo respuestas, sino muchas preguntas: “¿esa es mi sala?, yo tengo esa biblioteca pero en mi casa, yo estoy muy perdida”.

“Siento impotencia, tristeza. Pero seguimos haciendo el recorrido, o sigo haciéndole el recorrido. Ella está perdida. Es como cuando a uno le vendan los ojos y le dan vueltas para jugar a la gallinita ciega. Así está mamá”, agregó.

Cuándo murió la mamá de Iván Lalinde

Teresa Gallego, o más conocida como ‘Doña Tere’, murió el 22 de diciembre de 2022 luego de que presentar varios quebrantos de salud.

La noticia la dieron Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto, compañeras de trabajo en ‘Día a Día’, ante la ausencia de de Lalinde en el programa, durante una temporada.