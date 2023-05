A lo largo de su vida, Iván Lalinde ha tenido que vivir en más de una ocasión con el doloroso proceso de perder a un ser querido. El pasado diciembre, tres días antes de Navidad, la madre del presentador de Caracol, Teresa Gallego, falleció luego de padecer alzheimer.

Sin embargo, esta no ha sido la única pérdida que ha vivido Lalinde. En 2020, durante la pandemia de COVID-19, su papá falleció al contraer el virus, además que ya había perdido a cuatro hermanos antes de sus padres. Fue precisamente de uno de estos por los que el presentador se desahogó en una conversación con Laura Acuña, a quien le contó de la muerte de su hermano Humberto a causa de un tumor cerebral.

Con voz quebrada, el presentador de ‘Día a Día’ se soltó en el programa ‘La sala de Laura Acuña’ por el proceso que tuvo que vivir con Humberto, quien poco a poco se iba deteriorando en su salud por la grave enfermedad que padecía. Además de lidiar con el negacionismo de sus padres, que no aceptaban que su hijo moría, Lalinde narró cómo su hermano descansó en paz.

Al ver la grave situación que vivía su hermano, Lalinde se puso a comprender el proceso de dejar ir a un familiar, por lo que quiso ayudar a su hermano a aceptar que su hora ya estaba por llegar.

“Un día me puse a leerle un libro que se llamaba ‘La muerte es un amanecer’. Yo le dije “Peto, te voy a leer esto porque, hu…, te tenés que morir ya, ya llevamos aquí 15 o 20 días, estamos mamados y tú también. Descansa. O sea, mis papás van a estar bien —porque él era el que cuidaba a los papás—, Peto, vete fresco”, y él no y no. Le empiezo a leer el libro como a las 11:00 a. m. y terminé de leerselo como a las 11:30 p. m. pero porque me iba a tomar un café con unos amigos. Me agarra de la mano (y dice) “no, no te vayas” y me quedé leyéndole el libro, y esa madrugada murió”.