Luego de sufrir un infarto que lo dejó entre la vida y la muerte, Iván Calderón contó su experiencia y cómo se encuentra a casi un mes de haber salido de UCI.

Esto lo hizo en conversación con ‘Lo sé todo Colombia’. “Yo siempre he sido muy creyente y muy temeroso de Dios. He sabido que la línea de la vida es muy frágil, siempre lo he tenido presente. Estamos aquí de paso”, mencionó.

El compositor y productor explicó que el suceso ocurrió de manera inesperada y que siempre se ha caracterizado por ser una persona saludable. “Fue sorpresivo e inesperado. Soy una persona que goza de muy buena salud, hago ejercicio y me alimento bien”, aclaró.

Asimismo, mencionó que los dolores empezaron luego de vacunarse contra el covid-19. “Desde que me vacuné del covid cada vez que hacía cardio me daba un dolor en el pecho. El sábado 7 de enero me dio ese mismo dolor pero pensé que se quitaría, pero esta vez no paró”, sostuvo.

Calderón estuvo internado en el hospital San Vicente de Rionegro (Antioquia) y luego de oraciones por parte de amigos, familiares y seguidores, logró recuperarse del infarto y dos paros cardiorrespiratorios.

“Siento que volví a nacer. Es una nueva oportunidad para corregir muchas cosas y mirar la vida de otra forma”, concluyó.

