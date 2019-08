Belky Arizala, Ana María Hoyos, Susy López y Mike Moreno vivieron momentos tristes en sus vidas que les causaron ese deseo de suicidio. Los cuatro famosos revelaron los detalles de su pasado en ‘La Red’ y dejaron un mensaje de advertencia y enseñanza para la sociedad.

Ellos concuerdan que, a pesar de los problemas, la familia, los amigos, el trabajo y los demás componentes de la vida humana son motivos para superar las adversidades, continuar con sus sueños y demostrar que sus vidas actuales son un ejemplo de superación.

Acá el resumen de las historias que contaron al programa ‘La Red’:

Belky Arizala (empresaria y modelo):

En 2015, estuvo sumida en una crisis de salud y personal tras una enfermedad autoinmune en su piel que contrajo; al mismo tiempo, tuvo una decepción amorosa y esas dos situaciones la llevaron a lanzársele a un carro para que la atropellara y terminar con su vida, pero, en ese momento, el seguro del vehículo en el que ella se transportaba se activó y no pudo saltar, explicó al programa.

“No me hallaba, me enfermé, me dio una enfermedad crónica, me llevaron hasta un psiquiatra y era muy triste, estaba muy sola. Me levantaba todos los días con la cara hinchada y cuando ya, del desespero, perdí la fe”, señaló al programa.