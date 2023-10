Gustavo Bolivar, que le sacó el cuerpo a José Gabriel en RCN, quedó en la mira del humor de Hassam en medio de las próximas elecciones a la Alcaldía de Bogotá, el domingo 29 de octubre.

Lo cierto es que el humorista, cuyo nombre completo es Gerly Hassam Gómez, acabó en una nueva pelea por cuenta de las críticas que recibió por el comentario que hizo sobre el tema.

El exintegrante de ‘Sábados felices’ sorprendió con una publicación desde su cuenta personal de X (antes Twitter), en la que hizo una comparación con sarcasmo sobre el excongresista.

La imagen de Sandra Reyes, que dijo que estuvo con extraterrestres hace varios meses, fue aprovechada por Hassam para ironizar sobre el aspecto del candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico.

Meses atrás, Marbelle hizo un comentario similar al comparar a Bolívar con una mujer, aunque la cantante de música popular ha sido una declarada contradictora del cundinamarqués.

Esta fue la publicación con la que Hassam encendió la polémica en redes sociales con una imagen de la telenovela ‘Rigo’, de Canal RCN, que comenzará pronto en la televisión colombiana.

Si bien esta no es la primera vez que el bogotano se refiere a temas de política nacional, hubo múltiples señalamientos en su contra entre los partidarios de Bolívar, algunos muy subidos de tono.

A pesar de que en el pasado ha apoyado a Gustavo Petro, algunos seguidores del presidente de Colombia y de Bolívar provocaron que el comediante saliera al paso de manera tajante.

Lo cierto es que, en varias de sus publicaciones, entabló una pelea con usuarios en redes sociales, al punto de utilizar insultos en algunos casos para contestarles a sus críticos.

“Hoy es el “Día de la No Violencia, no voy a pelear con estos piro…”, escribió en un comentario, mientras que a otro de sus críticos lo calificó como “pendeja” en su respuesta. “Si se ríen según convenga a su ‘líder’ no son un buen público. No entretengo borregos”, afirmó.