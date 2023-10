El aspirante del Pacto Histórico detalló que no ha podido pedir dinero para la financiación de su campaña por una demanda que tiene su inscripción, pero que ya se está moviendo porque falta un mes para las elecciones regionales.

Por eso, Bocontó, acudió a pedir un préstamo bancario y se sorprendió al ver que le pasaron un frasco para recoger una muestra de orina.

“Quería contarles esta anécdota porque esta sí es la tapa voladora de todo”, dijo en su relato. La publicación, la acompañó con una pregunta a sus seguidores: “¿Se quieren reír?”.

En menos de 24 horas, el clip ya se acerca a las 100.000 reproducciones en Instagram:

¿Qué pasa con la financiación de la campaña de Gustavo Bolívar?

Desde hace algunas semanas, el exsenador se quejó de una demanda que cursa en el Consejo Nacional Electoral y que, dijo en su video, “acaba de quedar en firme”.

El recurso legal lo interpuso una ciudadana argumentando que se debe revocar la inscripción de la candidatura de Bolívar por supuestas irregularidades cuando renunció a su curul en el Senado el pasado 31 de diciembre; entre ellas, dijo la demandante, que no se publicara “en la Gaceta del Congreso o edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros”, ante lo cual Bolívar respondió que eso no es su responsabilidad sino de la Mesa Directiva.

Por eso, advirtió que tendría que recurrir a otras fuentes de financiación para obtener recursos y mover su campaña política a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico:

El CNE sigue dilatando el fallo sobre una demanda contra la inscripción de mi candidatura. Por ese motivo aún no obtengo prestamos bancarios para hacer mi campaña. Es una desventaja antidemocrática por cuanto otras campañas ya invierten gruesas sumas de dinero.

Por tanto,… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 12, 2023

Por esa razón, está intentando acudir a préstamos bancarios porque, dice, que no pretende sobrepasar los topes electorales y que busca impedir que “ingresen dineros ilícitos”, así como de contratistas, empresas privadas o grupos económicos.

Por ello, aseguró que está buscando otras fuentes de financiación como apoyo de artistas que le quieran donar una obra para hacer una subasta de arte.

