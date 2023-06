Hassam fue invitado al espacio ‘The Juanpis live show’, donde el actor Alejandro Riaño fungió de anfitrión bajo la caracterización del personaje ‘Juanpis González’.

En la charla, el cuentachistes habló de cómo superó el cáncer, de su carrera en el mundo del entretenimiento, de la muerte de su mamá, de sus nuevos proyectos en plataformas digitales y demás.

Sin embargo, hubo un fragmento especial dedicado a ‘Sábados felices’, programa de Caracol Televisión en el que alcanzó sus máximos niveles de fama y en donde se dio a conocer por el público en general.

En video, las palabras de Hassam (minuto 13:12):

Fue así cómo contó su historia: “Estudié en la Distrital, al frente quedaba Caracol, fui a una audición, me fue muy bien y desde septiembre de 2003 no he parado en esta carrera”.

Y continuó: “En 2005 gané 11 programas, quedé campeón y en 2009 entré al elenco, que era un sueño”.

Lo particular fue que en ese instante hizo énfasis en uno de sus excompañeros, Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta‘ y quien también hizo parte de ‘Sábados felices’.

Hassam, desatado contra ‘Alerta’, excompañero de ‘Sábados felices’

Lo singular, fue que ‘Juanpis’ no le preguntó a su invitado por el cómico en cuestión, ya que el tema salió a la luz cuando Hassam hizo un recuento de lo que le había sucedido últimamente.

“En 2020 me robaron y luego me agarré con la gono… de ‘Alerta’”, expresó.

Frente a la dura declaración, ‘Juanpis’ le dijo a Hassam que si quería, ese fragmento no lo ponía al aire: “¿Le edito esa parte?”.

Pero la respuesta fue aún más vehemente y cargada de varillazos:

“No edite, deje a ese pirobo. Es que uno dice algo y salta porque no tiene ‘likes’. Entonces uno dice una cosa y aprovecha”.

Y cerró con un mensaje directo para ‘Alerta’, actual integrante de ‘La luciérnaga’: “Haz el ‘show’, bebé. Aprovéchate ahora”.