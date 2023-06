Durante la entrevista, ‘Juanpis González’ hizo énfasis en que Gerly Hassam Gómez Parra ha tenido una buena trayectoria profesional, 20 años de carrera en el humor, y se ha construido un buen camino por lo que le preguntó por sus inicios en ‘Sábados felices’.

El bogotano contestó que esa oportunidad fue muy buena para su vida pues se convirtió en su único trabajo y sustento.

“Se volvió un sueldo para mí, […] yo contaba con esa plata, yo iba a concursar y si no ganaba me iba para la casa sin plata porque no tenía trabajo, no ejercía tampoco la docencia y se me volvió un sueldo, por eso era tan competitivo en ese momento, al punto de llegar a ganar 11 veces consecutivas el programa”, explicó.