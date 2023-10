‘Yo José Gabriel’ es uno de los espacios televisivos más tradicionales en Colombia y por él han pasado varias de las figuras más importantes del entretenimiento, la política, la música y el deporte.

Ahora que el ambiente electoral empezó a subir de temperatura, el carismático presentador invitó a todos los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. El 99 % de ellos aceptó participar del programa y solo Gustavo Bolívar declinó la convocatoria.

Qué dijo José Gabriel por ausencia de Gustavo Bolívar en debate en su programa

El candidato de izquierda, quien hizo parte de las marchas a favor de Gustavo Petro en Bogotá y fue señalado de hacer campaña en ese evento, no se presentó a las instalaciones del Canal RCN por motivos que José Gabriel Ortíz dejó al descubierto entre chiste y chanza.

El presentador comentó que la ausencia de Bolívar se debía a que “le tiene miedo a un candidato”, con lo que hizo alusión al anuncio del candidato afín a las políticas del presidente de Colombia de no volver a debates, debido a los insultos y descalificaciones que le profería Diego Molano en esos encuentros.

Pero el excónsul en México no paró ahí sus críticas en contra de Bolívar. Posteriormente, expresó que el político de izquierda le “tiene tirria” y que no había aceptado la invitación pues no quería que se encontraran porque, según Ortíz (imitando a Bolívar), el también guionista había dicho “Él me habla muy duro a mí”.

Durante todo el programa, el conductor repitió que el candidato “no quiso” ir y hasta afirmó que el exsenador no podía estar allí, porque pensaba que el espacio era como una especie de reinado de belleza.

